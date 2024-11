Udinetoday.it - Il palcoscenico si apre alla scoperta dei "Mestieri della Scena"

Leggi su Udinetoday.it

Non il classicocon attori ine spettatori davanti, ma un vero e proprio laboratorio artistico dove l’intera macchina teatrale prende vita, rivelando al pubblico non solo ciò che accade “on stage”, ma anche tutti queinascosti che rendono possibile ogni spettacolo. In.