Ilfoglio.it - Il miglior giorno del Pd di Schlein e qualche lezione dalle regionali

Leggi su Ilfoglio.it

Risultato parziale: due a zero. Risultato finale: undici a tre. Confronto tra le due leader: sette a tre. Inutile girarci attorno. Quella di ieri è stata una giornata importante per Elly Sc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti