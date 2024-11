Lookdavip.tgcom24.it - “Il Gladiatore II”, i segreti dei costumi

“IlII” è arrivato al cinema il 14 novembre, 24 anni dopo il primo capitolo che ha dato fama eterna a Russel Crowe. Stavola il film di Ridley Scott segue le gesta di Lucio, interpretato da Paul Mescal, figlio di Decimo Massimo Meridio: anche lui viene ridotto in schiavitù e perciò decide di combattere come. Altre new entries del cast, oltre al protagonista, sono Denzel Washington e Pedro Pascal, mentre Connie Nielsen (Lucilla) e Derek Jacobi (il senatore Gracco) sono stati riconfermati dopo la prima pellicola. Anche alcuni membri della troupe sono rimasti invariati: tra di essi lasta Janty Yates (la stessa di “House of Gucci”), che ha condiviso alcune curiosità sui look di scena.La trama del film “IlII”Paul Mescal è il protagonistaNel film “IlII”, Lucius (Paul Mescal), figlio di Massimo Decimo Meridio (Russel Crowe nell prima pellicola) e Lucilla (Connie Nielsen), diventa undopo che la sua casa è invasa dall’esercito romano guidato dal generale Marco Acacio (Pedro Pascal).