Unlimitednews.it - Il Genoa ufficializza l’esonero del tecnico Gilardino

Leggi su Unlimitednews.it

GENOVA (ITALPRESS) – IlhatodelAlberto. “La società ringrazia misterper i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera”, si legge in una nota del club rossoblù. Ilè quart’ultimo in classifica con 10 punti in dodici partite di campionato e domenica, dopo la pausa per le nazionali, è atteso alle 12.30 alla sfida-salvezza con il Cagliari. Sulla panchina dei grifoni dovrebbe arrivare il francese Patrick Vieira.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo