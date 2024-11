Europa.today.it - Il Genoa ha esonerato Gilardino, scelto il nuovo allenatore

Leggi su Europa.today.it

Una svolta clamorosa e inaspettata è arrivata questa mattina in casa. La società ha infatti deciso di esonerare Albertoe affidare la guida tecnica della squadra a Patrick Vieira. A dare la notizie è la Gazzetta dello Sport, non ci sono ancora comunicati ufficiali in merito, ma.