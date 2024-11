.com - Il Gattopardo, ecco il teaser trailer della serie evento con Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel

Ilde Il, lain arrivo nel 2025 su Netflix con Kime Saul NanniRilasciato ilde Il, con le prime immagini dallatargata Netflix.Il– Saul Nanni, Kim(foto Lucia Iuorio)IlcastIlmostra Kimnei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, insieme a(Concetta),(Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Nel castanche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.Lain sei episodi, tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sarà disponibile solo su Netflix nel 2025.Il– Kime Saul Nanni (foto Lucia Iuorio)Ilregia e produzioneProdotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen, Benedetto Habib e Alessandro Mascheroni per Indiana Production e da Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures, laè stata girata tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma.