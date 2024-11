Ilfoglio.it - Il fascismo spiegato ai nostri figli. Un nuovo libro del Foglio dal 23 novembre

Leggi su Ilfoglio.it

Da sabato 23, in edicola con Ilc'è il quinto volume della nostra nuova collana editoriale. Il titolo "Ilai" ed è firmato dal ministro Carlo Nordio. Vita opere e guerre di Winston Churchill. Ritratto di un vero nemico dei regimi totalitari, a 150 anni dalla sua nascita. A 1,50€ più il prezzo del quotidiano. Come tutti i libri della nuova collana, anche questo è grande come uno smartphone: da mettere in tasca, da portare ovunque. È come un telefono ma funziona solo offline!