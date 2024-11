Ilfogliettone.it - Il Cremlino contro Biden: “Getta benzina sul fuoco”. Tensioni sui missili Atacms e lo spettro dell’escalation

Leggi su Ilfogliettone.it

Ilha accusato il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe, di "resul" nel conflitto ucraino, dopo la decisione di autorizzare l’Ucraina all’utilizzo dia lungo raggioobiettivi in territorio russo. Dmitry Peskov, portavoce del, ha promesso risposte adeguate senza fornire dettagli, richiamandosi alle dichiarazioni precedenti del presidente Vladimir Putin, che aveva minacciato ritorsioni "basate sulle minacce alla sicurezza della Russia".L'autorizzazione di: un cambio di passo storicoLa decisione di, rivelata da fonti come il New York Times e il Washington Post, segna una svolta significativa nella politica statunitense verso il conflitto. Dopo mesi di esitazioni, il presidente uscente ha autorizzato l’uso degliper colpire obiettivi russi, in particolare nella regione di Kursk, dove gli ucraini occupano una piccola porzione dall’agosto scorso.