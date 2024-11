Baritoday.it - Il Comune di Bari dismette 43 immobili: "Il ricavato della vendita anche per la ristrutturazione delle case popolari"

Leggi su Baritoday.it

Ildiha approvato l’avviso di asta pubblica e lo schema di bando integrale per ladi 43di varia tipologia di sua proprietà individuati sul territorio cittadino, e non solo. L’asta pubblica si svolgerà con il metodoofferte segrete in aumento rispetto al prezzo.