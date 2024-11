Ia Sconfienza Galeazzi-S Ambrogio | In radiologia aumenta del 2% diagnosi corrette

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'intelligenza artificiale "ha applicazioni nelle diverse branche della, sempre più si inserisce nell'iter diagnostico e in tutte le applicazioni in cui l'immagine la fa da padrone, insomma l'Ia è entrata prepotentemente nel settore dell'imaging. Quando parliamo di 'immagini', infatti, parliamo di dati. Non sono più solo fotografie, ma contengono dati che si .