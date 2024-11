Ilfoglio.it - I talebani per la transizione energetica (restiamo umani, donne escluse)

Leggi su Ilfoglio.it

Nel dare il via alla conferenza dell’Onu sul clima, la Cop29, il presidente azero Ilham Aliyev ha detto che petrolio e gas sono “doni di Allah”. E per celebrare la vittoria azera n. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti