Avellinotoday.it - I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino celebrano la "Virgo Fidelis"

Giovedì 21 novembre, alle ore 11.00, a Mirabella Eclano, presso la Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, ubicata in Via Eclano n. 49, avranno luogo la cerimonia religiosa in onore della “”, Patrona dell’Arma dei, nonché la commemorazione dell’83° anniversario della.