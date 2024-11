Quotidiano.net - Hrc, 'uniamo le forze per il futuro del lavoro'

Uniretra istituzioni, imprese e accademia è fondamentale per affrontare le sfide deldel. È questo il messaggio del managing director di Hrc Community, Marco Gallo, alla tavola rotonda "Presente edel" in collaborazione con Luiss Business School. Solo attraverso un impegno condiviso, per Gallo, sarà possibile superare le barriere generazionali, colmare il divario di competenze e costruire un mercato delresiliente, innovativo e orientato al benessere delle persone. "Come community, credo che abbiamo una responsabilità condivisa: dobbiamo lavorare non solo per offrire nuove opportunità ma per costruire un ambiente che sostenga attivamente i giovani nel raggiungimento della loro piena maturità economica e sociale", ha detto Gallo che ha sollecitato politiche aziendali orientate "verso l'inclusione di voci giovani, che possono offrire prospettive innovative" e a investire in programmi di reskilling e upskilling, anche in collaborazione con il mondo accademico.