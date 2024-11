Highlights e gol Italia-Ucraina 2-2 | amichevole U21 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glie i gol di2-2, secondainternazionale U21 in questa finestra per le nazionali. Non bastano le reti di Fabbian ed Esposito alla squadra allenata da Nunziata: finisce in parità il match del Picco, con l’che rimonta due volte gli azzurrini e ottiene un prestigioso pareggio. Di seguito ilcon le azioni salienti dell’incontro.PAGELLECRONACAe gol2-2:U21 () SportFace.