Informazioneoggi.it - Hai tra i 60 e gli 80 anni? Non perdere queste incredibili agevolazioni economiche, i risparmi sono sensazionali!

Citantissimi benefici per le persone più anziane, che spesso necessitano di maggiori tutele. Ecco qualii più convenienti.Se hai tra i 60 e gli 80, non puoi perderti questiBonus. Si tratta di misure pensate per facilitare e migliorare la vita degli anziani, soprattutto di coloro che si trovano in difficoltà. Lenon hanno solo carattere economico, madestinate anche a promuovere la socialità e la mobilità di una certa fascia di popolazione.tantissimi i Bonus per chi ha più di 60(informazioneoggi.it)La tutela degli anziani è un tema che sta a cuore a tutti i Governi italiani e, nel corso degli, le misure chestate introdotte e prorogatenumerose. Per consentire a una platea abbastanza ampia di beneficiarne, i requisiti previsti noneccessivamente severi.