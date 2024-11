Panorama.it - Gucci passa alle sfilate co-ed per il 2025

Se nella scorsa stagione abbiamo vistoAncora sfilare prima per il Womenswear e poi per il Menswear, la prossima sarà diversa. La maison ha appena annunciato che le prossime tre collezioni vedranno il mondo maschile e quello femminile unirsi -come già successo nel 2017 sotto la direzione creativa di Alessandro Michele - generando un unico dialogo coerente e lineare. Il primo appuntamento avrà luogo alla Milano Fashion Week di febbraio con la collezione Autunno/Inverno/26, il secondo con la Primavera/Estate 2026 concludendosi con la Collezione Cruise 2026 a Firenze.Mostrando come la femminilità e la mascolinità possano convivere esaltandosi a vicenda, con questa decisione il direttore creativo Sabato De Sarno ha rimarcato la superflua divisione che caratterizza le fashion week.