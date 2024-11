Avellinotoday.it - Grottaminarda, finanziamento regionale per il Museo "Filippo Buonopane"

Leggi su Avellinotoday.it

Con Decreto Dirigenziale n. 185 del 18 novembre 2024 la Giuntadella Campania, Direzione Generale per le politiche culturali e turismo, Unità Operativa Dirigenziale per la Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche, ha approvato le graduatorie per l'assegnazione di.