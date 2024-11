Davidemaggio.it - Grande Fratello: tutti gli scivoloni di Lorenzo Spolverato

Grazie alla relazione con Shaila Gatta, cominciata a favore di telecamera, è uno dei personaggi centrali della diciottesima edizione del. Centralità che di settimana in settimana ha portatoa diventare uno dei protagonisti indiscussi del reality condotto da Alfonso Signorini. Ruolo che però ha fatto sì che il giovane milanese inciampasse in più di uno scivolone. Sono tante le frasi pronunciate dal concorrente che stanno facendo discutere sul web (molti invocano una squalifica). Cerchiamo di ricapitolarle.da squalifica?Le parole dicontro HelenaNegli scorsi giorni, mentre veniva redarguito da Shaila, per il modo di fare troppo aggressivo verbalmente con Helena Prestess,non ha fatto mezzo passo indietro:Fa niente, se lo meritava (di essere messa in un angolo, ndDM).