Lanazione.it - Gorgone, oggi il giorno X. Quattro scenari

Leggi su Lanazione.it

Per fotografare la situazione in casa Lucchese ildopo la debacle di Terni, abbiamo preso in prestito il titolo di una famosa commedia di Shakespeare "Molto rumore per nulla", perché in realtà non è successo nulla rispetto a quanto era stato ventilato a caldo negli spogliatoi dello stadio “Liberati“ ed anche nel successivo colloquio telefonico tra il mister e Lo Faso, con quest’ultimo naturalmente assente anche a Terni, nonostante che poco tempo fa avesse detto che sarebbe stato più vicino alla squadra (!?). Era stato lo stessoad auspicare, in qualche modo, una scossa, dicendo chiaramente, per la seconda volta nel giro di un mese, di essere pronto a mettersi da parte, ovviamente dietro un esonero ufficiale da parte della società. Era stata ventilata per la verità l’ipotesi che il tecnico fosse disposto a dare le dimissioni, ma in realtà alle parole pronunciate negli spogliatoi di fronte alla squadra e al diesse Ferrarese (dimissioni prontamente respinte, in fondo perché le responsabilità sono di tutti, in primis della società, poi dell’allenatore e del direttore, per arrivare ai giocatori), non è seguita una vera e propria volontà di salutare tutti e lasciare sul piatto gli ultimi sette-otto mesi di stipendio, rimandando una decisione definitiva dopo un faccia a faccia con Lo Faso, che nella serata di ieri, dovrebbe aver messo al corrente il presidente Bulgarella e gli altri dirigenti del Gruppo per sapere come muoversi.