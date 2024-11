Napolitoday.it - Giuseppe Sorgi al Troisi con "Io Vergine, tu Pesci?"

Leggi su Napolitoday.it

Tratto dall'omonimo libro edito da Salani, per la prima volta a Napoli debutta lo spettacolo "astrocomico" di.Autore dell'oroscopo per "Il Venerdì" di Repubblica e seguitissimo sui social,con oltre 25.000 spettatori in due anni racconta i segni zodiacali in modo comico.