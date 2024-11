Vanityfair.it - Gigi Buffon: «Ho sofferto per Alena Seredova, ma i nostri figli sono persone migliori grazie a suo marito»

Leggi su Vanityfair.it

L’ex portiere della nazionale parla degli attacchi di panico in campo, della depressione, della pittura come cura, dell’amore per Ilaria D’Amico (nato da una «domanda capziosa») e della fine della relazione con la modella ceca, tessendo le lodi di una famiglia allargata