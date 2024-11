Lapresse.it - Georgia, scontri tra polizia e manifestanti: diversi arresti

Diverse persone sono state arrestate dopo che laha interrotto una manifestazione di protesta a Tbilisi, in, martedì mattina. Nel video girato dall’Associated Press, si vedono le forze dell’ordine trascinare via alcuni: uno di questi ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato via dai paramedici. Inella capitale dellahanno promesso, ieri, di rimanere in presidio 24 ore su 24 per chiedere nuove elezioni parlamentari. Le consultazioni del 26 ottobre scorso hanno confermato al potere il partito di governo Sognono, ma gli oppositori sostengono che il voto sia stato truccato con l’aiuto della Russia.