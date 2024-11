Terzotemponapoli.com - Genoa: Vieira al posto di Gilardino

aldiSarà Patricka sostituire Albertoesonerato poche ore fa alla guida del.Patrick, ex centrocampista della Francia. Per lui sarebbe la quinta esperienza come allenatore di una prima squadra dopo il New York City FC, Nizza, Crystal Palace e Strasburgo.Patrick ritroverebbe anche Mario Balotelli, suo ex compagno ad Inter e City e che aveva allenato al Nizza. Il rapporto tra i due non si può dire però che sia roseo: in una sua intervista aveva infatti parlato così dell’attaccante, ai tempi della panchina del Nizza in una intervista nel 2020 al Daily Mail: “La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio al Nizza volevo costruire una certa filosofia, basata sulla compattezza e l’etica del lavoro. E’ stato davvero complicato per me lavorare con un giocatore come lui.