Furti a raffica nella bassa. Valle del Savio

Una banda di ladri ha razziato la partedelladelnel pomeriggio eserata di sabato scorso, fino all’alba di domenica. In base alla ricostruzione effettuata in base a testimonianze dirette e a segnalazioni sui social, iin appartamento sono stati almeno sette. La maggior parte è stata compiuta nell’abitato di Gualdo, paese diviso tra i comuni di Sogliano e Roncofreddo. Probabilmente i ladri disponevano di informazioni di prima mano in quanto hanno agito a colpo sicuro sapendo che in casa non c’era nessuno. In particolare hanno svaligiato un appartamento che era già stato visitato dai ‘soliti ignoti’ due volte negli ultimi anni: due ladri sono entrati da una veranda facendo scattare l’allarme e hanno agito in modo fulmineo mettendo a soqquadro l’intera abitazione; nel giro di due minuti e mezzo sono riusciti a trovare i pochi oggetti preziosi che si erano salvati dai precedentie una cassetta di bigiotteria di qualità, poi sono fuggiti saltando da una finestra al primo piano e sono saliti su un’auto Opel Mokka di colore verde alla guida della quale li attendeva un complice.