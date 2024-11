Trentotoday.it - Furgone centra l'auto in panne: disastro sulla Statale

Leggi su Trentotoday.it

Poteva finire in tragedia ma, per fortuna, non si è registrato nessun ferito nel violentissimo scontro avvenuto nel primo mattino di martedì 19 novembre47 della Valsugana a Tezze di Grigno. Un’in, fermacorsia che procede verso Padova, è statata.