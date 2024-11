Agi.it - Fuga dagli Usa? Il paesino sardo di Ollolai rilancia le 'case a un euro'

AGI - "È ora di iniziare a costruire la tuapea nello splendido paradiso della Sardegna". Cosìdel Nuorese nel cuore dell'isola, si rivolge agli statunitensi, potenziali nomadi digitali o aspiranti proprietari dida ristrutturare, sulla scia dell'iniziativa 'a 1' avviata una decina di anni fa per contrastare l'inesorabile spopolamento di questo frammento di Barbagia. La trovata di marketing, con tanto di sito 'fai-da-te' in inglese, è del sindaco Francesco Columbu, che si è avvalso della collaborazione di un fratello emigrato negli Stati Uniti per metterlo in Rete e catturare l'attenzione dei delusi dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali del 6 novembre e che pensano di emigrare. La notizia del lancio di livein.com è finita sulla Cnn con un pezzo online dal titolo 'Paese italiano offrea 1agli Americani preoccupati dal risultato delle elezioni negli Stati Uniti'.