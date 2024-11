Formazioni ufficiali Ungheria-Germania Nations League 2024

Leggi su Sportface.it

Ledella sfida tra, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di. Match che non sarà influente ai fini della classifica. La selezione di Nagelsmann è già sicura del primo posto, mentre l’è terza a cinque punti e certa del piazzamento. Calcio d’inizio in programma alle ore 20.45 alla Puskas Arena di Budapest. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa.: in attesa.SportFace.