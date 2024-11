Fleet Magazine, assegnati gli Oscar del Noleggio

Leggi su .com

(Adnkronos) –ha premiato con gli “del” gli operatori delche si sono distinti per il proprio servizio e qualità. In Italia è in crescita consenso verso ilauto. In occasione della survey “e Qualità” , evento tenutosi a Milano e promosso dae dell’Osservatorio sulla .L'articologlidelproviene da Web24.Visualizza tutte le notizie di Web24 su Google News Nessun post correlato.