Genovatoday.it - Flash mob contro la violenza sulle donne e la guerra, con girotondo in pieno centro

Leggi su Genovatoday.it

"Rompiamo il silenzio": con questo slogan Anpi scende in piazza sabato 23 novembre alle ore 16 in largo Pertini (davanti al teatro Carlo Felice) per unmoblain Italia e nel mondo. La protesta sarà anche indirizzatala.Gli organizzatori daranno.