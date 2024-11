Ilrestodelcarlino.it - Fiorini rugby, ok così: "Stiamo crescendo"

"Sono molto soddisfatto per questo risultato (22-10), non perché abbiamo battuto la prima in classifica, il Viadana, ma per comelavorando noi". Questo il commento a fine match del tecnico dellaPesaro, serie A, Marcelo Martino. "Abbiamo lavorato molto bene in settimana e si è visto in campo – prosegue il coach giallorosso -. La disciplina ha fatto la differenza rispetto alle altre partite. In fase di allenamento ci eravamo ripromessi di fare molta attenzione agli ultimi 20 minuti della partita, nei match precedenti i cali di tensione a fine partita ci sono stati fatali, domenica contro la prima della classe siamo rimasti concentrati fino al fischio finale". Lasta dimostrando di giocarsela contro chiunque: "di partita in partita, e si vede, quando facciamo il nostro gioco riusciamo a mettere in difficoltà anche una squadra quadrata come Viadana.