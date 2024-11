Lapresse.it - Fermo, caporalato in azienda: sei denunciati

Dipendenti costretti a lavorare 12 ore al giorno, senza possibilità di assentarsi neanche per malattia, e a restituire tredicesima e quattordicesima, che pure formalmente ricevevano, al datore di lavoro. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza diin un’operante nel settore alimentare, nei confronti della quale è stato eseguito un sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro. Sono sei le persone denunciate, di nazionalità cinese e italiana, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di intermediazione illecita di manodopera e di estorsione. Le indagini, coordinate dalla Procura fermana, hanno consentito di svelare un sistema diretto alla commissione dei reati di estorsione ed intermediazione illecita di manodopera a danno degli oltre 50 lavoratori dell’