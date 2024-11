Bolognatoday.it - Felicori: "Stesso schema perdente, nessun riformista eletto"

Leggi su Bolognatoday.it

Le recenti elezioni europee non sarebbero servite come campanello di allarme. Ancora una volta "i riformisti, divisi, perdono". A scriverlo sui social è l'ormai ex assessore regionale alla cultura, Mauro, in quota Italia Viva, rimarcando che a "Bruxelles non è stato