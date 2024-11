Ilgiornaleditalia.it - F1 a Las Vegas, Vasseur "Abbiamo il potenziale per fare bene"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ferrari in lotta per il titolo Costruttori LAS(USA) - La Ferrari è pronta a imboccare il rettilineo finale della stagione con la convinzione di poter lottare fino all'ultima curva per il titolo Costruttori. A Las, nel weekend, è in programma il primo dei tre appuntamenti consecutivi che