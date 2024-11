Vanityfair.it - Ethan, il bimbo sottratto dal padre, è stato ritrovato negli Stati Uniti: tornerà con la mamma

Eric Howard Nichols aveva portatoa fare una «passeggiata», ma all'orario concordato non è rientrato e, con il passaporto americano del piccolo, nato a Cincinnati, è partito per l’America. Ogni anno in Italia vengono sottratti 250 bambini e portati all'estero. Attualmente sono circa 527 i casi ancora da risolvere