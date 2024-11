Esplode la cassa integrazione per le imprese artigiane della meccanica modenese | +2015%

Modenatoday.it - Esplode la cassa integrazione per le imprese artigiane della meccanica modenese: +201,5%

Leggi su Modenatoday.it

"Una situazione critica, preoccupante e in peggioramento. Il problema è ora ed è adesso che servono soluzioni mirate per contrastare questo trend negativo". È Davide Gruppi, presidente Lapam Confartigianatocategoria, a lanciare l’allarme sul comparto. Come emerge da un’indagine.