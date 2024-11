Agi.it - Esonerato Gilardino, Vieira è il nuovo allenatore del Genoa

Leggi su Agi.it

AGI- Patrick, 48 anni, è ildelin sostituzione di Albertoquesta mattina. Allavorerà anche con Balotelli, tornato a giocare in serie A da poche settimane. Tra i due i rapporti sono sempre stati difficili. Era stato proprioin un'intervista quando si trovava alla guida del Nizza a parlare del suo rapporto con 'Super Mario' spiegando che "La sua mentalità non si addice a uno sport collettivo. Davvero complicato per me lavorare con lui. Situazione ingestibile per entrambi". Qualche mese fa era stato, invece, Balotelli a tornare sull'argomento del rapporto con: "Ero felice a Nizza e se non avessi avuto questi problemi con lui non sarei mai andato via". Ora i due, compagni di squadra anche come giocatori ai tempi del Manchester City, si ritroveranno diinsieme.