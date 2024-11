Emozionante salvataggio del Vigili del Fuoco in provincia di Latina | Fulmine era caduto in un buco nel terreno

Leggi su Dayitalianews.com

Unspeciale a CastelforteQuesta mattina, nella località Valle di Suio, nel territorio di Castelforte, dopo ore di tentativi e grande impegno, idelsono riusciti a salvare, un cane intrappolato in una cavità naturale. L’intervento ha visto coinvolto il personale operativo deideldi, in forza presso il Distaccamento di Castelforte.Il momento del: coccole e commozioneDopo il successo dell’operazione diè stato immediatamente riconsegnato al suo legittimo proprietario, tra coccole e carezze. È stato un momento carico di emozione e gratificazione per il personale operativo, che ha condiviso attimi di gioia con l’animale appena salvato. Questo evento non ha rappresentato solo il recupero di un cane, ma anche un’occasione per celebrare la dedizione e l’umanità che idelmettono ogni giorno nel loro lavoro.