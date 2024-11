Sbircialanotizia.it - Emofilia, a Milano incontro ‘Let’s Talk’ su novità terapeutiche

Leggi su Sbircialanotizia.it

In Italia, secondo l'ultimo Rapporto Istisan dell'Istituto Superiore di Sanità, sono oltre 5.000 le persone affette dae più di 10.000 quelle con difetti della coagulazione Si è tenuto ieri a, presso la sede di Sobi Italia, "Sobi Let’s Talk. Mont Blanc experience: to the next level", il quarto appuntamento del progetto "Let’s .