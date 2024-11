Fanpage.it - Elodie posa per il film “Mufasa: il Re Leone”: la cantante è chic con slip dress e pelliccia fluffy

Leggi su Fanpage.it

è la nuova protagonista di "Mufasa: Il Re Leone",d'animazione Disney in cui presta la voce alla leonessa Sarabi. Per uno degli shooting per il, l'attrice esfoggia un look retrò super