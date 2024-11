Forlitoday.it - Elezioni regionali, "Astensionismo? Colpa di un bipolarismo imposto. Chi non si sente rappresentato non vota"

L'astensione al voto? "Non si tratta di disinteresse. Il non voto non è menefreghismo, ma una risposta di rifiuto di una politica percepita come non in grado di incidere sulle condizioni materiali di vita delle persone, in cui le proposte dei principali contendenti appaiono indistinguibili lo.