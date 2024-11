Fanpage.it - Elena Sironi (M5S): “Sullo stadio di San Siro, Sala fatica a far prevalere l’interesse della città”

Leggi su Fanpage.it

Intervistata da Fanpage.it, la senatrice milanese(M5S) commenta la gestionequestione San: "Per Inter e Milan il nuovoè solo un pretesto per portare a termine un'operazione di speculazione edilizia ben più vasta. L'amministrazione deve trovare un compromesso con i cittadini, non puònettamente una posizione sull'altra".