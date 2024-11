Lanotiziagiornale.it - Effetto Trump sull’Ucraina: l’Unione europea resta senza alibi

La diplomazia, si sa, è una parola che può riempire la bocca o svuotare il senso. Ora, con Donaldche si prepara a fare il suo ingresso trionfale alla Casa Bianca,si ritrova di fronte alla più grande delle sue ipocrisie: quella di aver raccontato per anni che la guerra in Ucraina si poteva vincere. Una vittoria netta, dicono i documenti ufficiali. Una vittoria totale, suggeriva la retorica. E invece ora,più il paracadute statunitense, l’Europa deve scegliere tra due parole che fanno tremare Bruxelles: trattare o mollare.Joe Biden, con il tempismo incerto che lo ha contraddistinto, lascia la scena con un “regalo d’addio” che somiglia più a un contentino: via libera ai missili a lungo raggio, giusto in tempo per Zelensky e i suoi a tentare di fermare la nuova alleanza tra Mosca e Pyongyang.