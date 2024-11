Sbircialanotizia.it - Editoria, Raffaella Tregua nuova direttrice di Qds.it

Si continua un’informazione autorevole per aggiornare i cittadini nel modo più veloce e professionale, così come i nuovi strumenti digitali impongono. QdS.it, in questo ultimo scorcio del 2024, ha ufficialmente intrapreso un nuovo cammino grazie a due traguardi fondamentali: la registrazione della testata giornalistica presso il tribunale di Catania e l’affidamento della direzione a