Liberoquotidiano.it - Economia: Mattarella, 'crescita imprese fa progredire Repubblica'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La densità delle-oggi gravata da una pesantissima denatalità, in parallelo con quella demografica- è sintomo della vitalità dei territori. Ladelledunque non è -o non è soltanto- un affare privato, del singolo imprenditore o investitore, ma è anche un impegno che rafforza la società, fala nostra. In questi oltre cinquant'anni, Confesercenti, ha corrisposto all'impegno assunto di concorrere a far crescere il nostro Paese". Lo ha affermato il Presidente della, Sergio, intervenendo all'Assemblea dell'Associazione.