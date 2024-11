Today.it - È morta Antonia Cassandra Capasso: dal canto in ospedale al sogno di Amici

Leggi su Today.it

Aveva incantato tutti, dal letto didove era ricoverata per un tumore, sulle note di 'If I Ain't Got You' di Alicia Keys. Quella canzone e la sua tenacia fecero il giro del web sino a farle ottenere un provino per partecipare addi Maria De Filippi. Era il 2021, il Covid era ancora.