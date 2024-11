Wired.it - Dottrina nucleare, cosa significa che Putin ha cambiato quella russa (e perché preoccupa l'Occidente)

Leggi su Wired.it

La Russia potrà usare armi atomiche anche in risposta ad attacchi convenzionali, se questi sono sostenuti da potenze nucleari come gli Stati Uniti. È il modo del Cremlino per dire all'di non fornire certi tipi di armi all'Ucraina