Cesenatoday.it - Dona alla neuro-riabilitazione una carrozzina: "Accompagnata in un percorso di rinascita"

Leggi su Cesenatoday.it

La gratitudine per le cure ricevute a seguito di un grave incidente ha spinto la signora Anuschka Centonze are unae due tutoridell’Ospedale Marconi di Cesenatico.La consegna dei dispositivi, di estrema utilità per i pazienti ricoverati nel reparto di.