Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER PROCLAMA STEFANO DE MARTINO IL SUO SUCCESSORE

è l’ospite più attesa della premiere stagionale di Belve, l’iconico talk show di Francesca Fagnani che riparte stasera, martedì 19 novembre in prima serata su Rai2.Nell’occasioneDecome suoIn. “Lo vedrei molto bene” dice. Poi racconta con franchezza la: “Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno”.“Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d’animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire”.poi aggiunge: “Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile sei fragile.