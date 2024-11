Inter-news.it - Djalò, bordata alla Juventus: «Felice di aver cambiato! Torno a competere»

Leggi su Inter-news.it

Tiagodal ritiro del Portogallo ha mandato una frecciata, nonostante sia ancora un loro tesserato. Per anni è stato accostato all’Inter, prima di passaredove non ha praticamente mai giocato. Oggi in prestito secco al Porto, non le ha mandate a dire nei confronti del club bianconero. Di seguito l’intervista riportata da Sportmediaset.MANCATO PASSAGGIO ALL’INTER – Tiagonon le manda a dire, nonostante sia ancora un loro tesserato: «È stata una questione di qualità. Senza voler sembrare arrogante, sonodiil corso della mia carriera. So che posso dare molto di più e sono grato per tutto ciò che ho ottenuto. Io al posto di Pepe in Nazionale e al Porto? L’importante è fare quello che so fare, dare il massimo e lavorare.