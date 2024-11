Ilgiorno.it - Disperso da due giorni in Val Grande: ore d’ansia per un 66enne di Varese

, 19 novembre 2024 - Un uomo di 66 anni, residente in provincia di, risultada duesulle montagne della Val, nel Verbano-Cusio-Ossola. L’allarme per il mancato rientro dell'uomo è scattato domenica sera, intorno alle 23.30. L’allarme Le ricerche, cominciate già nella notte tra domenica e lunedì e proseguite per tutta la giornata di ieri, si concentrano nella zona della cima Sasso, a circa 1900 metri di altitudine. Oggi sono in programma calate lungo i versanti est e ovest della cresta delle Corone di Ghina. L’uomo si trovava da solo, in compagnia del suo cane del quale non si hanno notizie. Ieri l'area è stata scansionata dai droni e sono stati battuti i sentieri tra Cicogna, Pogallo e la cima Sasso. Le ricerche Al lavoro il soccorso alpino, i vigili del fuoco, la guardia di finanza, i carabinieri forestali e la protezione civile per la gestione logistica delle operazioni.